В Администрации Соединенных Штатов Америки считают безосновательными любые предположения о причастности США к взрывам на "Северных потоках". Вашингтон намерен поддерживать проведение в Европе расследований инцидента.

Об этом заявил ТАСС со ссылкой на официального представителя в Госдепартаменте.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что взрывы на "Северных потоках" являются актом международного государственного терроризма, и за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины. ТАСС попросил прокомментировать эти слова сотрудника Госдепа.

"Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу о комментарии.

Он также добавил, что любые предположения о том, что США были причастны к диверсии, "являются совершенно безосновательными".

Резюмируя, он заявил, что у России "давняя история распространения дезинформации, и она здесь снова это делает".

Напомним, в сентябре береговая охрана Швеции опубликовала видео с места подводного взрыва на газопроводах "Северный поток". По данным шведской полиции, взрыв произошел из-за "явного саботажа".

Также о том, что инциденты на "Северных потоках" являются результатом преднамеренного действия, заявлял тогда и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже назвала случившееся "саботажем" и "преднамеренным нарушением европейской энергетической инфраструктуры". А министр иностранных дел Швеции Анн Линде сказала, что утечка газа "является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией". По данным же министра энергетики Дании Дана Йёргенсена, пробоины на трубах очень большие, случайно (например, из-за корабельного якоря) возникнуть они не могли.

Шведская прокуратура также подтвердила диверсию на "Северных потоках".

Между тем на фоне этих событий канцлер Германии Олаф Шольц считает маловероятным ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".