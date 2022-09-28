Последствия аварии на газопроводе "Северный поток". Скриншот видео

Вслед за Данией видео с места подводного взрыва газопровода Северный поток публикует и береговая охрана Швеции. По данным местной полиции предварительная версия взрыва - "явный саботаж".

Тем временем, утечку газа в "Северном потоке" не удаётся остановить. Напор газа, выходящего из "Северного потока" через пробоины, не ослабевает. Устранить утечку, равно как и узнать её объём, служба береговой охраны не в силах. Запрет на судоходство наложен в радиусе 10 км от места аварии.

Ранее о том, что инциденты на "Северных потоках" являются результатом преднамеренного действия, заявлял глава дипоматии ЕС Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся "саботажем" и "преднамеренным нарушением европейской энергетической инфраструктуры".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа "является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией". А министр энергетики Дании Дан Йёргенсен говорит, что пробоины на трубах очень большие, случайно возникнуть они не могли (например, из-за корабельного якоря).

Однако кто виноват в этой диверсии, пока в Европе конкретно не говорят.

Лишь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что взрыв могла устроить Россия, а бывший глава МИД Польши Радек Сикорский считает, что диверсию устроили США.

В самой России также считают, что это диверсия американцев. А советник главы Офиса президента Украины Подоляк говорит, что это дело рук РФ.

Как писала "Страна", из прорванных труб обоих газопроводов "Северный поток" может выйти газа на два миллиарда долларов.

 

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