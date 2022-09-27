Из прорванных труб газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" может выйти пузырей газа на два миллиарда долларов.

Такие подсчёты привел аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко в комментарии российским журналистам.

А эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов обозначил возможные причины инцидента. По его мнению, все они рукотворны.

"Нужно еще дождаться уточнения по ситуации на "СП-1": возможно, давление на нем стравили для повышения безопасности. Но если это не так, то три негерметичности подряд на трех нитках газопроводов - это не шутки природы, это дело рук человеческих. И есть только две возможные причины для такого развития ситуации", - пояснил Хуршудов.

Первой причиной могло стать механическое повреждение.

"Первая причина - механическое повреждение трубопроводов при каких-то подводных работах или при проходе крупного судна, подводной лодки", - отметил эксперт.

Хуршудов подчеркнул, что подобное маловероятно, но полностью эту версию исключать нельзя. В качестве второй возможной причины специалист назвал диверсию.

"В мире немало политических сил, которым такая диверсия выгодна", - заключил Хуршудов.

Напомним, упало давление газа в обеих нитках "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2".

В правительстве Германии начали расследование причин аварий на газопроводах с привлечением федеральных органов безопасности. На месте аварии работают фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson. Они проведут мониторинг воды в зонах ЧП.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Россию в том, что она устроила эту диверсию. В России же обвиняют в диверсии США.

Тем временем из-за прекращения подачи газа через "Северный поток" начали вновь расти цены на газ в Европе.