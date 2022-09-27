В районе утечек газа с "Северных потоков" были зарегистрированы мощные подводные взрывы.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Шведский сейсмоцентр.

К месту утечки направлены фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson. Они проведут мониторинг воды в зонах ЧП.

Также датские военные опубликовали кадры с места утечки, которые показывают наличие большого пятна на поверхности воды.

Напомним, что вчера стало известно об утечке газа на в "Северном потоке - 2", а затем и о снижении давления на обеих нитках "Северного потока".

На фоне этих новостей стоимость газа уже приближается к 1900 долларов за тысячу кубометров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аварию на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства, и допустил диверсию.

Премьер Дании Метте Фредериксен также допускает, что причиной аварии на "Северных потоках" могла быть диверсия.

В правительстве Германии уже начали расследование причин аварий на газопроводах с привлечением федеральных органов безопасности. По данным источников немецких СМИ в правительстве ФРГ, российские газопроводы могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов. Источники издания говорят, что не верят в совпадение, когда бы пострадали сразу два газопровода.