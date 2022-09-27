В правительстве Германии начали расследование причин аварий на газопроводах с привлечением федеральных органов безопасности. Здесь так же, как в России считают одной из главных версий аварии - диверсию.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов. Официально представители немецких властей не дают подробностей об инциденте, настаивая на недостаточности информации и необходимости опуститься на дно, чтобы узнать подробности. Однако источники издания говорят, что не верят в совпадение, когда бы пострадали сразу два газопровода и уже прорабатывают две версии.

Первая - это были "проукраинские силы", которые могли совершить подрыв трубопроводов. Источник отмечает, что в таком случае у России не останется другого выбора, как поставлять газ по маршрутам через Польшу и Украину. Вторая версия - "российская операция под чужим флагом" с тем же смыслом.

"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения", - приводит издание слова источника.

О том же сообщает и издание "Шпигель". Источники издания в правительстве считают, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток - 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия, целью которой было создание неопределенности на европейских газовых рынках.

По информации "Шпигель", власти ФРГ обеспокоены тем, что произошедшее может быть целенаправленной атакой на европейскую газовую инфраструктуру и газовые рынки.

ЧП на обоих газопроводах произошли около датского острова Борнхольм между Польшей и Швецией. Если утечку газа на "Северном потоке-2" обнаружили к юго-востоку от острова - на границе территориальных вод Дании и нейтральной зоны, то на "Северном потоке" - к северо-востоку. Расстояние между точками утечек на газопроводах составляет около 70 километров. Между точками утечек на "Северном потоке" - 3,5 километра.

Напомним, оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер. Компания отмечает, что сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно.

Ранее в России заявляли, что повреждения "похожи на диверсию". А Песков назвал аварию на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства. Тем временем из-за прекращения подачи газа через Северный поток начали вновь расти цены на газ в Европе, которые уже приближаются к 1900 долларов за тысячу кубометров.