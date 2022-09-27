В России заявили, что вчерашние аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могли быть результатом диверсии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что аварии "похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа".

По его словам, на ремонт потребуются месяцы.

Он считает, что одна утечка могла быть случайностью, но три аварии сразу - "уже явно чья-то злая воля".

Напомним, что вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2", который был заполнен техническим газом, произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Сообщалось об утечке газа в Балтийском море.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины в обоих случаях неизвестны.

Ранее в Кремле официально признали, что остановили "Северный поток-1" из-за европейских санкций.

При этом Владимир Путин считает возможным запуск "Северного потока-2", который был заморожен после российского вторжения в Украину.