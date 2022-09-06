В России заявили, что остановленный газопровод "Северный поток-1" не работает из-за европейских санкций.

Об этом сказал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа, ремонтное обслуживание турбины "Северного потока" не производится", - сказал Песков.

По его словам, "ответственность за ситуацию целиком и полностью на Европе".

Вчера о таких заявлениях Пескова сообщали британские СМИ, а сегодня он сделал их публично.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщало, что Кремль предупредил, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.

Песков обвинил "коллективный Запад" в решении перекрыть транзит по важнейшему газопроводу "Северный поток".

"На сегодняшний день это самое ясное признание России в том, что ее сокращение энергопоставок является ответом на западные санкции", - резюмирует The Telegraph.

Ранее в России сообщали, что останавливают газопровод на несколько дней ради планового ремонта.

После остановки цены на газ в Европе снова поползли вверх.