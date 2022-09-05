Российская компания "Газпром" утверждает, что состояние последнего вышедшего из строя двигателя газопровода "Северный поток - 1" не отвечает "требованиям промбезопасности РФ".

Об этом пресс-служба компании написала в Телеграм.

Как сказано в записи, 2 сентября Ростехнадзор выдал "Газпрому" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая" по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

"Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции", - резюмировали в "Газпроме".

Также в компании добавили, что при проведении регламентных работ на ГПА №24 в июле упомянутая утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы на объекте эксплуатации.

"Отметим, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла – порядка 288 градусов. Подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА №14 (двигатель №120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. Решением Ростехнадзора России от 13.07.2022 о временном запрете деятельности двигателя №120, ГПА №14 отстранен от эксплуатации и выведен в состояние "Вынужденный простой". В соответствии с письмом компании Siemens устранение причин утечки масла возможно произвести только в условиях специализированного ремонтного предприятия", - говорится в посте.

Поскольку КС "Портовая" – опасный производственный объект, организация обязана приостанавливать его эксплуатацию в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность" - так гласит закон РФ.

"Таким образом, эксплуатация ГПА №24 с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства", - сделали вывод в "Газпроме".

Между тем в Siemens заявили, что дефекты, о которых сообщает "Газпром", не могут быть причиной для полной остановки "СП-1".

Как писала "Страна", 3 сентября "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку - 1".

Однако позже объявил о полной остановке "Северного потока" на неопределенный срок, из-за чего цены на газ в Европе снова поползли вверх.