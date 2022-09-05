В неподконтрольном Украине поселке Донецкой области после обстрела загорелся газопровод. Видео
В сети появилось видео мощного пожара в поселке Красный Пахарь, который находится под контролем "ДНР".
Соответствующие кадры появились в местных Telegram-каналах.
Паблики пишут, что после сильного обстрела горит газопровод. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, 3 сентября в Херсоне прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о прилетах по городу, а также о вспыхнувших после них пожарах.
Ранее мы писали, что в Донецкой области попал под обстрел известный санаторий "Славянский". Здание здравницы практически полностью уничтожено.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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