В сети появилось видео мощного пожара в поселке Красный Пахарь, который находится под контролем "ДНР".

Соответствующие кадры появились в местных Telegram-каналах.

Паблики пишут, что после сильного обстрела горит газопровод. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 3 сентября в Херсоне прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о прилетах по городу, а также о вспыхнувших после них пожарах.

Ранее мы писали, что в Донецкой области попал под обстрел известный санаторий "Славянский". Здание здравницы практически полностью уничтожено.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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