В Херсоне сообщают о прилетах и пожарах в городе. Фото и видео последствий обстрела
В субботу, 3 сентября, в Херсоне прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о прилетах по городу, а также о вспыхнувших после них пожарах.
Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.
На видео и снимках можно заметить, что над Херсоном поднимаются столбы дыма.
Местные паблики пишут, что попадания пришлись в комплекс "Затерянный мир", который принадлежит назначенному россиянами "губернатору" области Владимиру Сальдо.
Позже также появилась информация, что взрывы прогремели и около Херсона - близ железной дороги у Антоновки.
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