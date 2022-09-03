В субботу, 3 сентября, в Херсоне прогремели взрывы. Очевидцы сообщили о прилетах по городу, а также о вспыхнувших после них пожарах.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео и снимках можно заметить, что над Херсоном поднимаются столбы дыма.

Местные паблики пишут, что попадания пришлись в комплекс "Затерянный мир", который принадлежит назначенному россиянами "губернатору" области Владимиру Сальдо.

Позже также появилась информация, что взрывы прогремели и около Херсона - близ железной дороги у Антоновки.

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