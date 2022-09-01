В минобороны США прокомментировали контранступление украинских войск на юге и заявили, что российские войска "в некоторых случаях" отступают в Украине.

Об этом сказал спикер минобороны США Патрик Райдер на брифинге.

"Мы знаем, что в некоторых случаях российские подразделения отступают. Но опять же, чтобы сохранить безопасность операций и дать украинцам время и пространство, необходимые для проведения их операций, я не собираюсь вдаваться в такой уровень деталей с трибуны", - сказал он.

Райдер добавил, что США и союзники "сосредоточены на работе с украинцами", чтобы убедиться, что у них есть то, что "им нужно для борьбы с Россией на их родине".

Напомним, ранее американский Институт изучения войны рассказал, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов.

Также мы рассказывали, как как продвигается наступление ВСУ на Херсон.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.