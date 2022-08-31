Во время подготовки нынешнего украинского контрнаступления США призвали Киев ограничить операцию как по целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания на нескольких фронтах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские и западные официальные лица, а также украинские источники.

По словам источников, эти обсуждения включали участие в "военных играх" с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинскому командованию понять, силы какого уровня им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

Первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою задачу до наступления на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Официальные лица говорят, что, по их мнению, в настоящее время наблюдается усиление паритета между украинскими и российскими военными.

Но западные чиновники не решаются назвать украинскую операцию, которая, по-видимому, началась в понедельник Херсонской области, настоящим контрнаступлением, - сообщает телеканал.

Вопрос о том, насколько успешно Украина сможет вернуть утраченные территории, остается открытым, сообщают CNN источники, знакомые с последними разведданными.

Между тем Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не только на юге, но также в Харьковской и в Запорожской областях.

Ранее "Страна" подводила промежуточные итоги украинского контрнаступления на Херсонском направлении.