Американский Институт изучения войны 31 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что на юге украинские силы продолжили контрнаступательные действия с наземными штурмами и ударами по российским коммуникациям через реку Днепр.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Кроме того, украинские силы укрепились на местности и начали наносить удары по понтонным переправам через реку.

Российские силы провели ограниченную наземную атаку вблизи Уд, которые находятся в 32 км к северу от Харькова.

Также россияне провели ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к югу от Бахмута и у западной окраины Донецка.

Помимо этого, войска РФ провели ограниченную наземную атаку на севере Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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