В среду, 31 августа, в Украине идет уже 189-й день войны с Россией.

Основное внимание сейчас приковано к югу, но и на Донбассе, а также в Харьковской области не утихают бои.

Харьков вчера целый день был под мощными обстрелами, а в Харьковскую область Россия может перебросить недавно созданный третий армейский корпус.

Также сообщалось об ударах по территории Запорожской АЭС, куда сегодня должны прибыть эксперты МАГАТЭ.

Больше об этом читайте по ссылке.

Ниже хроника главных новостей за сегодня. Этот материал обновляется.

31 августа

10:45 Публикуем новые оценки американского Института изучения войны о наступлении Украины на юге.

Действия украинской армии указывают на готовность к масштабному контрнаступлению на юге Украины, которое включает и авиаудары, и наземные операции, но для его осуществления потребуется время, сообщает американский Институт изучения войны.

Удары по понтонным переправам через Днепр, начавшиеся 29-го августа, указывают, что украинское контрнаступление действительно началось.

"Последствия уничтожения таких переправ не такие серьезные, чем вывод мостов из строя, поэтому атаковать их имеет смысл в сочетании с активными наземными операциями", - говорится в сообщении.

В Институте делают вывод, что украинские военные настроены на продолжительное наступление, с помощью как авиаударов, так и наземных операций. А контрнаступление Украины - последовательный процесс, для правильного выполнения которого нужно время.

Россия в ответ на эти действия перебрасывает крупные колонны военной техники из Крыма и Мелитополя.

10:39 Страны ЕС должны сегодня достичь соглашения о возможном запрете российских туристических виз, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, вопрос запрета виз туристам из России запланирован на вторую панель сегодняшней встречи министров стран ЕС в Праге.

Ранее Боррель вместо полного запрета призвал "к более избирательному подходу" при выдаче виз.

10:10 В Бердянске произошел взрыв у штаба организации "Мы вместе с Россией".

Фото опубликовал "глава администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Рогов заявил, что ранее были попытки взорвать штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, а затем в Приазовском.

10:07 "Газпром" полностью прекратил поставки по "Северному потоку"

Об этом сегодня заявили в компании.

"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", - говорится в сообщении.

09:58 Российский телеграм-канал Baza сообщает о новых взрывах в Белгородской области РФ (граничит с Харьковской областью Украины).

Очевидцы сообщают о столбе дыма в районе Яковлево.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рано утром сообщал о работе ПВО в области.

09:50 Российские СМИ публикуют видео последствий удара якобы украинским дроном-камикадзе по захваченной администрации Энергодара.

09:41 Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей Булгакова в Киеве.

Причина - Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях", пишет глава организации Михаил Сидоржевский.

Вместо музея Булгакова предлагается открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который проживал в том же доме до 1906 года.

Почему "дерусификация" коснулась коренного киевлянина Михаила Булгакова - "Страна" разбиралась здесь.

09:39 77% немцев поддерживают идею переговоров об окончании войны в Украине, в которых должны принять участие страны Запада.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer, проведенного социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv.

В то же время 17 процентов полагают, что Запад не должен сейчас вступать в подобные переговоры.

43% респондентов удовлетворены мерами, предпринимаемыми правительством ФРГ для помощи Украине, 25% считают, что Германия делает для Украины слишком много, а 26% напротив, считают, что слишком мало

62% против поставок Украине тяжелого вооружения. 32% - за поставки, если они не скажутся негативно на бундесвере.

09:26 Появились фото выезда миссии МАГАТЭ из Киева.

Напомним, сегодня утром миссия МАГАТЭ колонной автомобилей выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС.

Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что миссия проведет на ЗАЭС "пару дней".

Тем временем в захваченном Энергодаре сообщают, что за сутки по городу было совершено 60 ударов из БПЛА и артиллерии, в нанесении которых местные "власти" обвиняют Украину.

При этом сообщается, что радиационный фон в Энергодаре после обстрелов находится в норме, пострадавших нет.

09:18 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в области за последние сутки.

Вчера в 14.15 под обстрелом оказались объекты инфраструктуры Николаева, известно об одном погибшем и двух раненых. Из-за обстрела случились два пожара, ликвидация одного из них продолжается до сих пор.

Вчера дважды обстреливали Новониколаевку Первомайской громады. Повреждены жилые дома и придомовые помещения. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Из-за обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии возле с. Красная Долина.

08:58 Миссия МАГАТЭ сегодня утром колонной автомобилей выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС.

"Мы проведем там пару дней", - цитирует агентство dpa руководителя миссии Рафаэля Гросси.

08:45 Мощный пожар в Красногвардейском, что расположено южнее Джанкоя в Крыму.

Местные паблики пишут, что горит строительный супермаркет "Мегастрой".

Спикер одесской ОВА Сергей Братчук пишет, что пылает российская нефтебаза.

08:40 "Институт изучения войны" (США) тоже посвящает свою ежедневную сводку контрнаступлению ВСУ на юге.

Организация пишет, что украинские войска скорее всего вошли в Архангельское на восточном берегу Ингульца под Высокопольем. Такие выводы делаются из опубликованных в Сети кадров с геолокацией.

Предположительно, Архангельское ВСУ заняли еще в понедельник. Как одно из косвенных свидетельств "Институт" рассматривает отход 109-го полка "ДНР" с позиций. Он как раз базировался под Архангельским.

При этом "Институт" ссылается на российские видео с подбитыми украинскими танками у Высокополья, "что свидетельствует об успешной обороне России" в этом районе.

Данные российских военных телеграм-каналов о наступлении ВСУ на Херсонскую область с трех сторон "Институт" подтвердить не может. Также нет доказательств, что ВСУ освободили Терновые Поды к северу от Херсона.

08:26 Британская разведка сообщает, что ВСУ в ходе контрнаступления на юге местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

В минобороны Британии прогнозируют, что Россия скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя заранее собранные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск.

Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления, чтобы использовать их в Украине, сообщает разведка.

Добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой к 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены в Украину.

Однако, в минобороны Британии заявляют, что оперативная эффективность этих подразделений неизвестна, так как в 3-м армейском корпусе, "скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку".

08:07 Пишут, что это ночной прилет по Новой Каховке. Что-то сильно детонирует.

08:03 Утро в российском Белгороде началось со взрывов. Как пишет губернатор Вячеслав Гладков, сработала система ПВО.

"По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет", - заявил чиновник.

При этом белгородские паблики показали ракету, которая упала, но не разорвалась.

08:02 Сводка украинского Генштаба на утро 31 августа. Главное:

1. Идут бои за Кодему к югу от Бахмута. Противник пытается установить контроль над селом, пишет Генштаб.

Атаки РФ на сам Бахмут, Зайцево, Веселую Долину оказались безуспешными.

2. Под Авдеевкой были попытки российского наступления у Красногоровки, ВСУ его отбили. Аналогичная ситуация с Марьинкой.

3. На Запорожском направлении противник вводит части 3-го армейского корпуса, чтобы возобновить там наступление, считает Генштаб.

Это недавно созданный в России корпус, которые сейчас перебрасывают в Украину.

4. Традиционно ничего не говорится о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

08:01 Ночной удар по Киевскому району Харькова. По данным мэра Игоря Терехова, попало по жилому дому и офисному зданию. Есть двое раненых, состояние тяжёлое.

08:00 Ночной удар по центру Краматорска. Пострадали многоэтажки и есть раненые, сообщил мэр города Александр Гончаренко.