Утром в среду, 31 августа автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Reuters.

Пока неясно, когда миссия МАГАТЭ планирует добраться до ЗАЭС, однако планируется, что это произойдет сегодня. Так, ранее The Wall Street Journal сообщал, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

Также мы писали о том, что в РФ заявили, что МАГАТЭ хочет оставить несколько представителей миссии на ЗАЭС на постоянной основе.

Кроме того, сообщалось, что миссия МАГАТЭ заедет на ЗАЭС из подконтрольной Украине зоны. Это недавно подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, о демилитаризации зоны вокруг станции речи не идет.

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