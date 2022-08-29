Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Отмечается, что делегация агентства может привезти с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты.

Сотрудники МАГАТЭ намерены мониторить ситуацию на ЗАЭС на постоянной основе. По его словам, в составе отправляющейся на станцию миссии примерно полтора десятка представителей секретариата МАГАТЭ, с ними большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

Напомним, сегодня миссия организации отправилась на Запорожскую атомную станцию через контролируемую Украиной территорию. О демилитаризации речи пока не идет, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Также "Страна" писала, что Россия заблокировала пересмотр Договора о нераспространении ядерного оружия из-за Запорожской АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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