В планах России - четкое стремление подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме, для этого только подыскивается наиболее подходящий момент. Но принципиальное решение было принято еще в июле.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Сейчас они выжидают момент, проводят последние настройки. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего для того, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это не удалось", - говорит Скибицкий.

Ранее мы писали, что на Запорожской атомной электростанции, где произошло первое в истории полное отключение от энергосети, к питанию подключили второй энергоблок. Первый из остановленных вчера энергоблоков был подключен в 14:04.

Кроме того, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в начале следующей недели.

Также "Страна" подробно разбиралась, что происходит вокруг ЗАЭС.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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