Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение 25 августа.

В видео президент рассказал об остановке Запорожской АЭС после обстрела. По его словам, это могло привести к радиационной аварии. Также сообщил, что неподконтрольные районы остались без электричества и воды. Он убежден, что нужно заставить россиян уйти с ЗАЭС.

Зеленский также сообщил о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, в котором тоже касались темы ЗАЭС. По его словам, разговор был долгим, обговорили все актуальные темы.

Тема энергетического кризиса на фоне войны также была затронута в видео. Президент предупредил, что нынешний отопительный сезон будет самым тяжелым в истории Украины. Также он упомянул о том, что газ в Европе уже дороже 3300 долларов за тысячу кубометров. Но при этом высказал убеждение, что России не удастся поставить Европу на колени.

Напоследок, Владимир Зеленский поделился подробностями приезда главы МИД Италии в Киев. Говорили о расширении сотрудничества двух стран.

Напомним, сегодня вечером на Запорожской АЭС возобновили соединение с энергосистемой Украины, но шесть энергоблоков еще отключены.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.