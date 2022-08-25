Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в День Независимости Украины, 24 августа.

"Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом.

Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются. Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они натворили", - сказал Зеленский.

Напомним, в Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Счет погибших и раненых уже идет на десятки.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович пообещал серьезно ответить России за удар по ж/д станции под Днепром.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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