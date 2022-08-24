Президент США Джо Байден планирует позвонить Владимиру Зеленскому 25 августа и рассказать о ходе оказания США военной помощи Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Я хотел бы объявить, что завтра президент Байден позвонит Зеленскому, чтобы проинформировать его о дальнейших шагах на пути оказания помощи Украине", - сказал Кирби.

Сегодня Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд. Это крупнейший единовременным транш с начала войны.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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