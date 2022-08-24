На День независимости Украины в Киев снова приехал уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Видео его встречи с президентом Владимиром Зеленским публикует ОПУ.

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло, что у нас есть такой друг!" - написал Зеленский.

После Зеленский и Джонсон повторили свою старую традицию и прогулялись по Крещатику.

Тем временем в канцелярии премьера Британии сообщили, что Джонсон приехал в Киев не с пустыми руками, и Лондон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 63,7 млн долларов.

В него войдут, в том числе, 850 микродронов, которые улучшат возможности по дальнему обнаружению целей.

Ранее The Telegraph писало, что Джонсон чувствует себя величайшим покровителем Зеленского и хочет еще раз приехать в Киев до своей отставки. Так оно и произошло.

Сам Джонсон по поводу своей отставки говорил, что "эстафетная палочка будет передана незаметно в руки кого-то другого" и "этот человек продолжит вести ту же программу".

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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