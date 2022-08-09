Польша не может найти время для прощального визита уходящего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Об этом пишет Bloomberg.

В офисе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщили Даунинг-стрит, что "у него больше нет времени", чтобы встречаться с Джонсоном.

Поездка в Польшу должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков между Джонсоном и различными мировыми лидерами.

Команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, но пока тоже без видимых успехов. Хотя источники Bloomberg говорят, что разговор с Байденом таки состоится.

Джонсон также надеется на этой неделе поговорить по телефону с Макроном.

Ранее издание The Telegraph писало, что Джонсон чувствует себя величайшим покровителем Зеленского и хочет еще раз приехать в Киев до своей отставки.

Также газеты пишут, что Джонсон хочет стать следующим генсеком НАТО. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании не хочет покидать большую политику, а нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре. Правящие в Британии консерваторы якобы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.