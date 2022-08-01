Сегодня Борис Джонсона и его супруга Кэрри празднуют свадьбу. Она состоялась через 14 месяцев после того, как 58-летний британский премьере и его избранница официально поженились на сверхсекретной Вестминстерской церемонии.

Об этом пишет The Sun.

Вечеринку устроили в загородном поместье миллиардера лорда Бэмфорда.

В особняк прибыли 200 гостей, среди которых друзья и члены семьи, а также соратники Джонсона по Консервативной партии.

Сообщается, что 34-летняя Кэрри Джонсон надела шелковое платье цвета шампанского от модельера Саванны Миллер. Она взяла его напрокат. На сайте свадебный наряд описывается, так: "максимум сдержанного непринужденного винтажного голливудского гламура".

Платье, которое выбрала Кэрри Джонсон

"Борис не мог оторвать от нее глаз, как и многие из присутствующих", - пишет The Sun, ссылаясь на гостей.

Снимков миссис Джонсон в платье издание не публикует. Увидеть эту модель платья можно на сайте модельера.

Гостям по прибытию подавали барбекю в южноафриканском стиле, а также любимый напиток супруги Джонсона - "Негрони".

Шатер в котором принимали гостей

Напомним, что Джонсон и Саймондс (девичья фамилия его супруги) обручились в феврале 2020 года. Для премьер-министра это уже третий брак, а для Саймондс – первое замужество. У пары родилось уже двое детей - сын и дочь.

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