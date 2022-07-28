Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что уйдет в отставку, несмотря на петиции с призывом оставить его лидером консерваторов и сообщения журналистов о том, что он говорил, что не хочет оставлять свой пост.

Об этом сообщает издание ITV News.

"Мы подошли к следующему этапу великой политической эстафетной гонки... Я могу вас заверить, что эстафетная палочка будет передана незаметно в руки кого-то другого.

Я могу заверить вас, что этот человек продолжит вести ту же программу", - заявил Джонсон, выступая на бизнес-форуме в Бирмингеме.

Напомним, уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хочет покидать большую политику и метит на пост генсека НАТО.

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел и основной кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что Великобритания не готова к прямому вмешательству в войну в Украине.

При этом Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как отставка премьера Британии отразится на мире и Украине.