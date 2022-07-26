Великобритания не готова к прямому вмешательству в войну в Украине.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел и основной кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс в интервью BBC Radio 4 Today.

По словам Трасс, задействовать британские ВМС в Черном море "было бы неправильно".

Ранее мы писали, что в подготовке возвращения острова Змеиный украинцам помогал британский спецназ, которые использовал свой опыт и технику, в том числе и подводные аппараты в стиле Джеймса Бонда.

Также "Страна" сообщала, что ВСУ получили шесть британских ЗРК Stormer HVM, которые могут помочь при контрнаступлении.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.