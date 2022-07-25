Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак обрушил поток обвинений на Китай. Он назвал КНР и Китайскую компартию "самой большой угрозой безопасности и процветания Великобритании и всего мира в этом столетии"

Об этом он написал в Facebook.

"Я закрою все 30 китайских институтов Конфуция в Великобритании. Я создам новый международный альянс свободных наций для борьбы с китайскими киберугрозами. Я расширю охват МИ-5, чтобы оказывать большую поддержку британским предприятиям и университетам в борьбе с китайским промышленным шпионажем. Я буду защищать ключевые британские активы для предотвращения их приобретения Китаем", - заявил Сунак.

Напомним, что в финал гонки за пост премьера в Британии вышли Лиз Трасс и Риши Сунак. Победителя объявят 5 сентября.

При том, по последним данным опроса, в гонке на пост премьера Великобритании лидирует Трасс.

На выходных CNN опубликовал статью о том, что выборы нового премьера Британии могут привести к глубокому политическому кризису в стране. По мнению издания, оставшиеся кандидаты усугубляют и без того плохую ситуацию, "втирая кислоту в раны партии, настолько сильно разделенной, что она может быть вынуждена объявить досрочные выборы и надеяться на лучшее".