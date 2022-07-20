США должны задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе и создать условия для мирных переговоров.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге 19 июля.

"Китай в украинском вопросе всегда придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира и справедливости, мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая, мы также всегда выступали против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не имеют основы в международном праве", - сказал спикер ведомства.

По словам представителя МИД КНР, США подливают масла в огонь в ситуации с украинским кризисом и провоцируют новую холодную войну.

"США должны проявить ответственность и способствовать урегулированию украинского кризиса надлежащим образом, а также создавать необходимые условия и обстановку для проведения мирных переговоров между заинтересованными сторонами", - заключил он.

Как писала "Страна", Чжао Лицзянь также заявил, что Китай считает США виновниками войны в Украине.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Нед Прайс предостерег Пекин от предоставления России оружия или любой другой помощи для ведения войны против Украины, в том числе за счет уклонения от санкций Запада.