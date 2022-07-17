Россия планирует отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, от которой после вторжения в Украину отключили некоторые российские банки.

Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, передают российские СМИ.

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача… Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", — сказал Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Власти РФ планируют уже на следующей неделе встретиться с "партнерами из Турции", чтобы обсудить, "как настраивать платежи", а с "партнерами из Китая" обсуждаются "и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию".

Напомним, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, "Россельхозбанк", "Открытие" и "Россию". Продолжают работать в системе "Газпромбанк" и "Райффайзенбанк", а банк "Тинькофф" приостановил совершение исходящих SWIFT-переводов.

В конце марта сообщалось, что Индия и Россия завершили работу над аналогом международной банковской системы SWIFT. Об этом тогда писала газета Economic Times со ссылкой на собственные источники, но после этой публикации ничего о заменителе SWIFT слышно не было.