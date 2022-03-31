Индия и Россия на фоне западных санкций завершили работу над платформой для транзакций, которую считают альтернативой международной банковской системе SWIFT.

Об этом сообщает газета Economic Times со ссылкой на собственные источники.

"Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (Центробанк), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли", - сообщает издание.

30 марта Bloomberg сообщал, что правительство Индии рассматривает предложение России об использовании системы, разработанной российским центральным банком, для двусторонних платежей.

По словам собеседников издания, Индия собирается продолжать покупать нефть и оружие в России в условиях западных санкций.

Напомним, вчера, 30 марта, "Страна" сообщала, что Евросоюз пока не намерен вводить санкции против российских "Газпромбанка" и "Сбербанка".

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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