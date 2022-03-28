Бывшая сотрудница российского "Первого канала" Марина Овсянникова, прославившаяся своей антивоенной акцией в эфире выпуска новостей, призвала отменить санкции против РФ и заявила о недопустимости русофобии.

Об этом она написала в Instagram.

Овсянникова выступила по видеосвязи в эфире вечернего шоу итальянской телерадиокомпании RAI. Она заявила, что "россияне не должны нести коллективную ответственность за происходящее в Украине" и снова повторила, что в войне виноват только Путин.

Кроме того, по мнению журналистки, не стоит исключать российских студентов из европейских вузов. Также она призвала прекратить русофобию.

"Русофобия недопустима. Русские люди не должны нести коллективную ответственность за происходящее на Украине. Вина за это лежит только на Владимире Путине. В прямом эфире "Che tempo che fa" итальянской телекомпании RAI выступила против западных санкций. От них страдают в первую очередь простые люди. Моя мама-инвалид не может купить необходимые лекарства. Моя дочь не может расплатится за школьные обеды своей виртуальной картой. На полках магазинов нет сахара, заканчивается подсолнечное масло и средства гигиены. Недопустимо исключать русских студентов из зарубежных ВУЗов, запрещать концерты русских музыкантов и выступления артистов. Только культура способна объединить нас в столь сложное время", - написала Овсянникова.

Позже Овсянникова отредактировала свой пост в соцсети, убрав оттуда все цитаты об отмене санкций против России и недопустимости русофобии. Журналистка оставила только информацию о своем выступлении в эфире RAI.

Напомним, после антивоенной акции с плакатом Марина Овсянникова подала заявление об увольнении с "Первого канала" в связи с несогласием с редакционной политикой канала. После чего на Овсянникову завели дело о дискредитации российских войск (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).