Марина Овсянникова, которая устроила акцию с плакатом против войны в прямом эфире, подала заявление об увольнении с "Первого канала" в связи с несогласием с редакционной политикой канала.

Об этом сообщил её адвокат Сергей Бадамшин.

Напомним, что в прямом эфире Первого канала России девушка показала плакат "Нет войне" и "Не верьте пропаганде". Позже появились сообщения, что это Мария Овсянникова - редактор Первого канала, которая была задержана после своей акции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что на самом деле произошло в студии российского Первого канала.

Также мы писали о том, что выступившая против войны в эфире росТВ Овсянникова рассказала о ссоре с сыном.

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