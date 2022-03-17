Певица Земфира скрыла все свои видео со своего ютуб-канала и оставила лишь один клип - новое видео на старую песню "Не стреляйте".

В ролике Земфира играет на клавишных, повторяя "не стреляйте" и "не молчите". В конце появляется видеоряд военных действий в Украине - разрушенные дома, попадание снарядов в многоэтажки, горящие танки, сбитые вертолеты.

А также видеонарезка и фото с протестов против войны, которые проходили в России.

Напомним, что ранее мы писали, что с первого дня вторжения российских войск в Украину звезды шоу-бизнеса по обе стороны фронта ведут свою войну - информационную.

В российском сегменте Инстаграма параллельно проходят два флешмоба. Часть российских селебрити открыто поддерживают и оправдывают вторжение России в Украину. В своих публикациях они в основном используют хештег #ДавайЗаМир.

Другие же российские лидеры мнений - телеведущие, артисты, блогеры, журналисты, - наоборот: публично осудили войну и даже вышли на акции протеста во многих городах России. Свои посты они маркируют другими хештегами - #НетВойне и #StopWar.

Также мы писали, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.