С первого дня вторжения российских войск в Украину звезды шоу-бизнеса по обе стороны фронта ведут свою войну - информационную.

В российском сегменте Инстаграма вот уже пять дней параллельно проходят два флешмоба: один - в поддержку действий Путина, другой - против.

Часть российских селебрити открыто поддерживают и оправдывают вторжение России в Украины. В своих публикациях они в основном используют хештег #ДавайЗаМир.

Другие же российские лидеры мнений - телеведущие, артисты, блогеры, журналисты, - наоборот: публично осудили войну и даже вышли на акции протеста во многих городах России. Свои посты они маркируют другими хештегами - #НетВойне и #StopWar.

Есть и третья категория известных личностей, которые пока комментируют войну между Россией и Украиной крайне осторожно. Они не осуждают Путина прямым текстом, не требуют немедленно прекратить военные действия. Эти люди аккуратно высказываются "за мир во всем мире", не называя фактов и имен, делая упор на то, что они "вне политики". При этом среди таких селебрити есть выходцы из Украины.

Некоторые звезды ограничиваются публикацией одной-единственной картинки с лозунгом "за мир", где изображены ладони либо с голубем, либо с цветком, и не пишут постов, где четко выражали бы собственное мнение. А некоторые селебрити и вовсе хранят молчание и настойчиво избегают темы войны в своих блогах. Так что понять реальную позицию этих медийных персон по поводу войны довольно сложно.

"Страна" провела мониторинг соцсетей российских знаменитостей и разбила их на три категории: кто из них поддержал вторжение Путина в Украину, кто осудил, а кто пытается угодить обеим сторонам и прямо не высказывается ни за, ни против.

#ДавайЗаМир. Флешмоб в поддержку Путина

Известная российская телеведущая Тина Канделаки, которая в 2000-х вела передачи и в Украине, в первый же день российского вторжения в Украину написала пост с оправданием действий Путина.

Певец Николай Басков одним из первых в шоу-бизнесовой среде выложил откровенно пропутинский пост с фразой, уже ставшей "крылатой": "Россия войны не начинает, Россия их заканчивает". Басков в своем посте долго доказывал, что "операция России полностью соответствует международному праву". А цели объявленной операции якобы "мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, а значит – защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах".

Несколько дней подряд украинцы массово жаловались на эту публикацию, и в данный момент Инстаграм маркирует его как "ложную информацию". Но этот пост все еще можно посмотреть на его странице.

Российский певец Олег Газманов выложил поздравительную открытку, где 27 февраля называется днем "сил специальных операций". Артист также оправдывает действия Путина тем, что "в Украине у власти нацисты", Украину накачало оружием НАТО, а "сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире". Тезисы очень схожи с теми, которые озвучил Николай Басков.

Популярный блогер Амиран Сардаров, который недавно вернулся в Россию после неудачной эмиграции в США, выложил то же фото, что и Тина Канделаки с хештегом #ДавайЗаМир. И четко озвучил тезисы в поддержку Путина.

"Я принимаю решение нашего президента и всего руководства. Если мы сейчас не защитим свои национальные интересы, то люди Донбасса, россияне и украинцы, окажутся на месте Югославии, Ирака, Ливии и Сирии", - написал Сардаров. В комментариях его массово обвиняют в продажности.

Несколько дней не была до конца ясна позиция Николая Расторгуева - любимого певца Путина, солиста группы "Любэ". В первый день войны он выложил в сторис в Инстаграм картинку с призывом "Давай за мир", но больше ничего не написал.



Многие сперва восприняли это как высказывание против войны и очень этому удивились.

Однако посты с такой же картинкой выставляют те звезды, которые считают, что Путин "освобождает Украину" и оправдывают его действия. В то же время, несколько дней певец никак не высказывался о войне - ни за, ни против.

А вчера сам Расторгуев расставил все по местам, запостив картинку с тем же лозунгом, что и его коллега по эстраде Николай Басков - "Русские войн не начинают, русские их заканчивают". Артист опубликовал стихотворение, начинающееся с этих строчек, а закончил публикацию хештегом #давайзамир.

#НетВойне. Звезды против войны

По наблюдениям "Страны" приверженцев первого "пропутинского" флешмоба среди селебрити меньшинство. Гораздо больше лидеров мнений заняли противоположную позицию - против войны.

Одним из первых в России против войны в Украине высказался известный певец Валерий Меладзе. Со слезами на глазах он призвал прекратить военные действия и выложил в сеть свое видеообращение.

"Сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудить и расставит все по местам. Но сегодня я хочу попросить вас. Я умоляю прекратить военные действия и сесть на стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дам язык, все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", — сказал артист.

Уроженка Украины Вера Брежнева, экс-солистка группы "ВИА Гра" и певица, с первого дня войны осуждает действия России и призывает остановить военные действия, публикуя фото разрушенных в результате обстрелов домов мирных жителей. Она также активно освещает последствия бомбежек в Украине в своих сторис в Инстаграм.

"Мы до последнего не верили, что это произойдёт. Но уже пятый день у нас идёт война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж (композитор Константин Меладзе - Ред.) и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах. Потому что военные действия идут и в Киеве, и в Житомире, и в Харькове, и в Бердянске, и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Чернигове, и в Одессе, и в Каховке и в других городах, сёлах. И все до единого украинцы молят русских солдат - не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у неё оправдания. Нельзя ее продолжать. ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!!!", - заявляет Брежнева под хештегом #нетвойне.

Российский певец Сергей Лазарев также выступил с хештегом #нетвойне. "Что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас!! Потому что задолбало , что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А блять жизнь ОДНА и она проходит , и никто вот уже много лет не может выдохуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы!! Пожалуйста остановитесь все! Разом! Скажите СТОП! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить!!! Никто не поддерживает войну! Я хочу , чтобы мои дети жили в мирное время! Я ХОЧУ жить и творить В МИРНОЕ время! НЕТ войне!!", - заявил Лазарев.

Также однозначно против войны России с Украиной высказался известный телеведущий Иван Ургант. К слову, после этого появился слух, что его популярное шоу "Вечерний Ургант" решили закрыть. Впрочем, "Первый канал" это опровергает - мол, канал сейчас работает в информационном режиме, и не выходят в эфир абсолютно все развлекательные программы, а не только "Вечерний Ургант".

Комик и певец Семен Слепаков записал видеообращение, в котором обратился к Путину. Он "сказал, что "все зашло очень далеко". Артист напомнил президенту РФ об общем культурном наследии двух стран со времен Советского союза и заявил, что великие деятели того времени не поддержали бы военную операцию в Украине.

"Как думаете, что испытали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с легкостью можете цитировать? – заявил он. – Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль? Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами".

Слепаков предложил Путину найти "какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации", подразумевая войну РФ с Украиной.

В целом, хоть Слепаков и высказался очень осторожно, "на грани дозволенного", но все же осудил войну.

Популярный журналист и блогер Юрий Дудь назвал Путина "увлекшимся историей императором". "Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает", - перечисляет Дудь причины ситуации.

"Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал", - заявил Дудь и выступил за мир.

Автор кулинарных книг, издатель и блогер Ника Белоцерковская, которая родилась в Одессе, но живет в России, написала пост, где назвала "спецоперацию" Путина захватнической войной с суверенным государством.

Телеведущий Максим Галкин также осудил военные действия. "Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!", - заявил он.

Продюсер Натерла Крапивина также осудила действия России в отношении Украины под хештегом #нетвойне.

"Всю ночь моя сестра с тремя детьми просидела в подземном паркинге так как на этажах опасно.

моя мама не сомкнула глаз.

как и сотни тысяч людей по всей стране.

всю ночь выли сирены и что-то взрывалось, стреляло, горело, тлело.

ничто другое больше не имеет значения.

только остановить этот кошмар.

когда слышно как тикает секундная стрелка. потому что ты больше не ждешь хороших новостей", - написала Крапивина.

После этого ее программу "Орел и решка" перестали транслировать по российскому телевидению.

Известный бизнесмен Олег Тиньков также осудил войну.

"Мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевшими кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние 2года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!", - заявил он.

Очень осторожное "против войны"

Целый пул российских звезд шоу-бизнеса и юмористов выбрал одну и ту же тактику: высказаться против войны, но при этом не осуждать Путина и не заявлять прямо, что Россия напала на Украину.

Среди них - певица Светлана Лобода. Она родом из Украины и тут начинала свою карьеру артиста, но последние годы жила и работала преимущественно в России. Сейчас же она находится в Европе.

Сегодня она выложила видеообращение, где со слезами на глазах призвала к миру и рассказала, что в Киеве под обстрелами остались ее родственники. Она призвала остановить войну.

"Я вас очень прошу, те, кто может остановить этот ужас. Ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем, но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать все, чтобы весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем, непонятно. Наша жизнь на волоске, жизнь всех нас на волоске, а Украина с каждой секундой теряет людей. Но мы же все хотим мира, люди на планете хотим мира. Среди моих подписчиков 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу, я умоляю — давайте все остановимся", — сказала артистка.

Впрочем, в комментариях многие обвиняют артистку в том, что она прямо не сказала, что это Россия напала на Украину, и что так долго молчала. Видеообращение появилось лишь на пятый день военных действий.

Украинская певица Ани Лорак, которая после начала войны на Донбассе переехала в Россию, ограничилась картинкой с призывом остановить войну и хештегом #нетвойне. С тех пор она хранит молчание в соцсетях и подробно свое мнение о происходящем не выражает.

Украинка Регина Тодоренко, ведущая программы "Орел и решка", запустила "примирительное" фото, где разместила флаг Украины возле себя, флаг России возле своего мужа, российского певца Влада Топалова, и оба флага - возле их сына. Она призвала к миру, но войну не осудила: "Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания!". Комментарии к этому посту она закрыла.

Известный российский комик Гарик Харламов очень аккуратно высказался о войне, призвав к миру. Но опять же, прямым текстом войну не осудил. "Я очень надеюсь и молю Бога о мире! Так не должно быть нигде", - заявил он.



Его коллега, комик Павел Воля, высказался в похожем ключе. Он обошелся без хэштегов и ограничился всего двумя предложениями о войне: "Люди - это самое главное! Нам всем нужен мир!". Примечательно, что комментарии под этим постом он закрыл.

Юморист и певец Александр Ревва (Артур Пирожков), который активно гастролировал по Украине, высказался под хештегом #Нетвойне. "ПРОШУ! ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!!! ПОДУМАЙТЕ О СТАРИКАХ И ДЕТЯХ!!!", - это все, что написал Ревва. В комментариях у артиста спрашивают, мол, "а что, остальные жить не хотят?"

Звезда российской эстрады Филлип Киркоров публично не высказывался о войне между Украиной и Россией. За это в личной переписке его пристыдил украинский телеведущий Владимир Остапчук. В InstaStories телеведущий показал переписку с Киркоровым.

Как сказал Владимир, певец мог помочь украинцам, выразив свою позицию, но Филипп решил молчать. "Мне стыдно, что мы были знакомы", - прокомментировал Остапчук.

Филлип Киркоров же до сих пор никак не высказывается о вторжении. Последняя публикация в его профиле была сделана еще до начала войны между Россией и Украиной.