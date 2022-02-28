Украина перехватила военную инициативу в противостоянии с вооруженной агрессией РФ. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работают в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим - Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы", - заявил Данилов.

По его словам, план российского вторжения базировался "на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова) разрушение логистических цепей с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны".

Сообщается, что центральным пунктом плана вторжения Путина был захват украинской столицы и создание подконтрольного РФ марионеточного правительства.

"На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто. Данный отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавляет, что сейчас одной из критических проблем для московского военного руководства стала необходимость сокрытия реальных потерь российских войск, которые вторглись в Украину. Потери растут с каждым днем и скрывать это становится все труднее.

"Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение до жителей России и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных. Наша цель - расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны", - добавил Данилов.

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