В "Укрэнерго" заявляют, что за пять дней войны ни один крупный объект украинской энергетики не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Максимум, что было повреждено - несколько линий высоковольтных передач.

С начала войны уровень потребления упал на 27%, из-за чего остановили работу три атомных энергоблока и два обычных. В этой связи энергетики призывают не экономить электричество и потреблять его в обычном режиме, чтобы удерживать равновесие системы.

Также сообщается, что на складах ТЭС угля вдвое больше, чем в конце февраля 2021 года (733 тыс. т против 376 тыс. т).

"Важный вывод из этого сообщения - по украинским электростанциям Россия обстрелов не ведет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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