Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России, которое должно было произойти в ближайшие дни.

Об этом глава Минэнерго сообщил в Facebook в субботу, 26 февраля.

Галущенко заявил, что автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно.

"Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. В то же время враг откорректировал наши планы.

Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Технически и технологично мы доказали нашу способность. Политически – слово за правительствами европейских стран", – написал министр.

Напомним, что в Украине впервые запустили в работу все 15 энергоблоков АЭС.

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