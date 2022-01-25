Сегодня, 25 января, на Запорожской атомной электростанции отключили от энергетической системы энергоблок №4. Это было сделано для устранения газовой неплотности турбогенератора, 27 января энергоблок планируют снова подключить.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Энергоблок отключили в полдень для устранения газовой неплотности турбогенератора. Согласно плану работы будут продолжаться до семи утра 27 января, после чего энергоблок снова подключат к сети.

"Предварительная оценка уровня эксплуатации по шкале INES: ниже шкалы/уровень "0". В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4770 МВт", - сказано в сообщении.

Указано, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – 8-12 микрорентген в час и это соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, 25 января на Хмельницкой АЭС из-за срабатывания защиты отключился энергоблок. Нарушения границ и условий безопасной эксплуатации не произошло.

Также сообщалось, что Беларусь по запросу Киева начала экстренную помощь Украине с электроэнергией.