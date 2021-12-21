В ночь на 21 декабря в Финляндии на АЭС на берегу Балтийского моря был запущен самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3. Об этом сообщила финская компания Teollisuuden Voima, передает Yle.

Согласно сообщению, Центр радиационной и ядерной безопасности STUK выдал разрешение на запуск нового ядерного реактора на прошлой неделе. Это произошло после выполнения условий для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности, а также после успешных пусконаладочных работ.

Это свидетельствует о том, что станция работает по плану. Производство электроэнергии планируется начать в январе с 30%, а полноценную работу реактора ожидают с июня.

В течение испытательного срока с января по июнь энергоблок будет вырабатывать электроэнергию, используя различную мощность.

Согласно Teollisuuden Voima, запуск предыдущей атомной электростанции в Финляндии состоялся более 40 лет назад, да и в Европе такое было в последний раз около 15 лет назад.

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