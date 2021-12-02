Впервые за 37-летнюю историю Запорожской атомной электростанции предприятие несет нагрузку, равную 100% установленной мощности, которая составляет 6040 МВт.

Об этом сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом".

После подключения днем 30 ноября энергоблока №2 ЗАЭС к сети на этой крупнейшей атомной электростанции Европы работают все шесть энергоблоков. Благодаря усилиям коллектива ЗАЭС второй энергоблок удалось подключить к объединенной энергосистеме Украины на шесть суток раньше запланированного срока.

"Впервые в истории Запорожская АЭС выдает исторический максимум электроэнергии нужд населения и промышленности Украины. Это выдающееся событие!" – убежден и.о. генерального директора Запорожской АЭС Дмитрий Вербицкий.

Достижение максимального уровня нагрузки на Запорожской АЭС стало возможным благодаря расширению открытого распределительного устройства (ОРП-750) станции и ввода в работу четвертой воздушной линии 750 кВ – подстанции "Каховская".

"До ввода в эксплуатацию линии и нового ОРП-750 кВ на ЗАЭС техническое ограничение составляло 5300 МВт, что не позволяло атомной станции выдавать полную имеющуюся мощность 6000 МВт", - пояснил Вербицкий.

Теперь шесть энергоблоков ЗАЭС работают без каких-либо сетевых ограничений, производя дополнительно более 17 млн кВт·ч электроэнергии ежедневно.

Между тем руководитель "Энергоатома" Петр Котин отметил, что, впервые в истории НАЭК работает 14 энергоблоками из имеющихся 15. Во время нынешнего осенне-зимнего периода "Энергоатом" становится основной генерацией.

В конце января 2022 года к энергосистеме планируют подключить пятнадцатый энергоблок (РАЭС-4) после перегрузки топлива и проведения подготовительных работ к выгрузке отработанного топлива на Центральное хранилище ОЯТ.

В течение ноября к энергосистеме подключили три атомных энергоблока (№1 Южно-Украинской АЭС, №3 Ровенской АЭС, №4 Запорожской АЭС), досрочно завершив ремонтные работы.

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