В Украине автоматически отключился энергоблок Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Инженерами была осуществлена попытка запустить второй энергоблок после планового ремонта, однако система защиты разорвала соединение с энергосистемой через два часа после подключения к сети.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

"30 ноября 2021 года в 05 часов 47 минут после завершения планового среднего ремонта второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 07 часов 47 минут действием электрической защиты при проведении электрических испытаний второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты устанавливают причины, почему энергоблок перестал работать. Также отмечается, что сейчас остальные пять блоков продолжают работать исправно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Утром 1 мая на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы энергоблок №5 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Также 22 августа в 11:07 с той же целью отключили энергоблок №4 Запорожской АЭС.