Украинские атомные электростанции в феврале следующего года впервые в истории будут работать на максимальной мощности – 15 энергоблоков.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на Международной конференции "Атомные возможности для развития Украины".

"Будем работать 14 энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15 энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.

Глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля следующего года энергоблок на Ровенской АЭС, который сейчас находится в ремонте, будет подключен к системе.

Таким образом, впервые в истории будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Ранее мы сообщали, что американская электротехническая компания Westinghouse electric и НАЭК "Энергоатом" подписали два соглашения о сотрудничестве, которые предусматривают начало реализации строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Кроме этого, в августе 2021 года по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики США ГП НАЭК "Энергоатом" подписала меморандум с Westinghouse electric. Согласно документу, совместными усилиями будут построены пять энергоблоков на сумму до $30 млрд.