Американская электротехническая компания Westinghouse electric и НАЭК "Энергоатом" подписали два соглашения о сотрудничестве, которые предусматривают начало реализации строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Документы подписали в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны", сообщается на сайте "Энергоатом".

Церемония подписания состоялась в присутствии главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко и временной поверенной по делам США в Украине Кристины Квин. Подписи на документах поставили руководитель "Энергоатома" Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.

Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.

В свою очередь Петр Котин представил план развития атомной отрасли до 2040 года.

"Наша цель - 24 ГВт атомных мощностей к 2040 году. Мы собираемся сделать это силами наших специалистов и с помощью наших международных партнеров", - сказал он.

Генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман добавил, что ожидает того момента, когда реакторы АР1000 появятся в Украине.

"Украина имеет множество вызовов в энергетике и постепенно должна вывести из эксплуатации реакторы российского типа и построить новые станции", - сказал он.

Напомним, в 2017 году Украина и Westinghouse договорились о поставках ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года.‎‎ После этого сообщалось, что компания обанкротилась, но это не повлияло на контракты по поставке топлива на атомные электростанции Украины. Компания прошла процедуру банкротства, там изменились собственники, и на сегодня главная ее специализация - поставки ядерного топлива, а не строительство реакторов.

В августе 2021 года по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики США ГП НАЭК "Энергоатом" подписала меморандум с Westinghouse electric. Согласно документу, совместными усилиями будут построены пять энергоблоков на сумму до $30 млрд. Первый будет возведен на Хмельницкой АЭС. Меморандум предусматривает использование технологии американской компании - проекта ядерного реактора АР 1000 с мощностью порядка 1,1 гигаватта.