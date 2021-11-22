Американцы и "Энергоатом" договорились построить два энергоблока на Хмельницкой АЭС
Американская электротехническая компания Westinghouse electric и НАЭК "Энергоатом" подписали два соглашения о сотрудничестве, которые предусматривают начало реализации строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Документы подписали в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны", сообщается на сайте "Энергоатом".
Церемония подписания состоялась в присутствии главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко и временной поверенной по делам США в Украине Кристины Квин. Подписи на документах поставили руководитель "Энергоатома" Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.
Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
В свою очередь Петр Котин представил план развития атомной отрасли до 2040 года.
"Наша цель - 24 ГВт атомных мощностей к 2040 году. Мы собираемся сделать это силами наших специалистов и с помощью наших международных партнеров", - сказал он.
Генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман добавил, что ожидает того момента, когда реакторы АР1000 появятся в Украине.
"Украина имеет множество вызовов в энергетике и постепенно должна вывести из эксплуатации реакторы российского типа и построить новые станции", - сказал он.
Напомним, в 2017 году Украина и Westinghouse договорились о поставках ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. После этого сообщалось, что компания обанкротилась, но это не повлияло на контракты по поставке топлива на атомные электростанции Украины. Компания прошла процедуру банкротства, там изменились собственники, и на сегодня главная ее специализация - поставки ядерного топлива, а не строительство реакторов.
В августе 2021 года по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики США ГП НАЭК "Энергоатом" подписала меморандум с Westinghouse electric. Согласно документу, совместными усилиями будут построены пять энергоблоков на сумму до $30 млрд. Первый будет возведен на Хмельницкой АЭС. Меморандум предусматривает использование технологии американской компании - проекта ядерного реактора АР 1000 с мощностью порядка 1,1 гигаватта.