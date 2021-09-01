В украинской ядерной энергетике, судя по всему, наступает "американская эра".

В рамках визита президента Владимира Зеленского в США был подписан меморандум между НАК "Энергоатом" и американской Westinghouse Electric, который предусматривает строительство на украинских АЭС пяти энергоблоков. Цена вопроса - 30 млрд долларов.

Первым "пилотным" проектом должен стать энергоблок на Хмельницкой АЭС, далее последует еще четыре энергоблока.

Интересно, что строительство новых блоков на Хмельницкой АЭС есть в решении СНБО об энергетической безопасности, которое Зеленский ввел в действие своим указом на днях. То есть, договоренности с американцами, судя по всему, прорабатывались уже давно.

С одной стороны, строить новые блоки на наших АЭС нужно. По большинству работающих блоков уже подходят сроки их вывода из эксплуатации. Частично их продлили, но в любом случае, максимальные сроки их работы - 2040 год. В Украине есть специальная программа вывода атомных блоков из эксплуатации, это - лишь вопрос времени, — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, начать строить новые блоки должны были уже давно. Сейчас Украина буквально впрыгивает в последний вагон. Есть риски вообще потерять атомную энергетику, и, если это произойдет, придется замещать ее газовыми ТЭС, а это - зависимость от дорогого импортного газа, и, как следствие - заоблачные тарифы на электроэнергию, которые, по словам Корольчука, могут взлететь до 15 гривен за киловатт.

С другой стороны - появляется немало вопросов. Начиная с того, сможет ли Westinghouse реализовать такие сложные проекты, кто будет за них платить, и заканчивая главным - кто теперь в реальности будет контролировать украинскую энергетику, учитывая, что АЭС на сегодня вырабатывают больше половины электроэнергии. Очевидно, что реализация подписанного Меморандума резко усилит зависимость энергорынка от американских "кураторов".

Причем, в свете корпоратизации "Энергоатома", которая идет ускоренными темпами, вариант с приватизацией части атомных объектов уже в ближайшее время выглядит вполне реалистичным.

Есть и другая версия. Дескать, меморандум с американцами подписали, чтобы легитимизировать выделение из госбюджета порядка 3 млрд долларов под новые атомные блоки перед международными кредиторами. В итоге эти деньги, или, как минимум, их часть, попросту пустят по схемам, а АЭС будут и дальше работать на износ.

Впрочем, меморандум - это еще не итоговая договоренность, а только заявление о намерениях. И непонятно еще, получит ли оно вообще дальнейшее продолжение. Вместе с тем, интерес американцев к этой теме - очевиден.

Разбирались, что значит для украинского энергорынка меморандум с Westinghouse, и что ждет нашу атомную генерацию.

Проблемные реакторы и "шлейф" Westinghouse

В своем Twitter президент Владимир Зеленский написал, что приветствует подписание меморандума между "Энергоатомом" и Westinghouse "о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов".

В пресс-службе ОП уточнили, что меморандум предусматривает использование технологии Westinghouse — проекта ядерного реактора АР 1000 в мощностью порядка 1,1 гигаватт.

"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около 25 млрд долларов - кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", - отметили в ОП.

Стоит отметить, что для энергорынка этот меморандум стал сюрпризом.

"Ожидали решения по малым модульным реакторам, а не по АР 1000. Проблема нашего энергорынка - недостаточные балансирующие мощности, а малые реакторы позволяют ее решить. Кроме того, Украина могла бы поучаствовать в технологических разработках по модульным реакторам - и научный потенциал, и опыт у нас есть. Но вместо этого -Westinghouse с ее АР 1000, к которым немало вопросов", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Почему выбрали именно Хмельницкую АЭС? Дело в том, что строительство атомных блоков на ней уже начато. Блок №3 начали строить в 1985 году, а блок №4 - год спустя. Но в 1990 году работы заморозили. На тот момент объекты были в разной степени готовности - блок №3 на 75%, №4 - на 25%. В 2010 году Украина и РФ подписали соглашение, согласно которому достройкой объектов должен был заняться "Росатом".

Но в 2016 году Украина его денонсировала.

В 2018 году Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование на продолжение строительства с финансированием более 72 млрд гривен. Озвучили план закончить строительство за семь лет. Впрочем, тогда этот проект застопорился. Одной из причин стало, якобы, недовольство МВФ такими огромными для бюджета затратами.

Что касается технических деталей нового меморандума, то технология АР 1000, которая принадлежит Westinghouse, как пояснил нам Юрий Корольчук, по-сути, аналогична с разработкой "Росатома" - реактором ВР 1200.

Но по ней есть вопросы.

"АР 1000 строили в Китае, и там возникли технические проблемы, были даже аварийные ситуации, что потребовало дополнительных корректировок", - говорит Корольчук.

В самих США по АР1000 тоже есть нюансы. Так, в этом году были в очередной раз отодвинуты сроки завершения строительства энергоблоков 3 и 4 на АЭС Vogtle, также выросла стоимость строительства. А в 2017 году на американской АЭС прекратили строительство двух энергоблоков на АЭС V.C. Summer, так как та самая Westinghouse отказалась от статуса генерального подрядчика. Кроме того, стоимость двух недостроенных реакторов уже рекордно выросла - 27 млрд долларов.

"Как они собираются строить пять блоков за 30 млрд - непонятно", - говорит Рябцев.

У экспертов вызывает большие вопроса сам американский подписант меморандума - компания Westinghouse. На украинском рынке она не нова - поставляет ядерное топливо на наши АЭС. Но последние годы оказались для нее не очень удачными. Компания прошла процедуру банкротства, там изменились собственники, и сегодня главная ее специализация - поставки ядерного топлива, а вовсе не строительство реакторов, — говорит Корольчук.

"В теории она может заниматься подобными проектами, но вот что касается практической реализации - то тут большие сомнения", - иронизирует Корольчук.

Тайна 30 миллиардов

Отдельный вопрос - по стоимости проекта. Заявленный бюджет - 30 миллиардов долларов на пять энергоблоков. Но, по словам Корольчука, озвученной суммы явно недостаточно. "Один энергоблок стоит порядка 10 млрд. Дешевле он разве что у «Росатома», который берется строить за 6-7 млрд", - говорит эксперт.

Кроме того, неясно, кто будет платить.

"Как показывает практика, деньги под такие проекты ищет компания-подрядчик, в том числе, привлекая кредиты. Иначе можно строить очень долго. По хорошему, к подписанию этого меморандума должны были привлечь третью сторону - компании, которые берутся обеспечить финансирование. А также прописать, в каких пропорциях и кто будет "сбрасываться". Отсутствие таких договоренностей может значить, что выполнять меморандум никто не собирается", - считает Корольчук.

Эксперты говорят, что самой Westinghouse, учитывая историю банкротства, привлечь финансирование будет непросто.

К слову, меморандум "Энергоатома" с американцами сейчас активно обсуждается в России. Эксперты в сфере энергетики настроены крайне скептически и фактически повторяют то, что нам заявили украинские аналитики.

"Я не думаю, что это (меморандум - Ред.) можно воспринимать более, чем меморандум, так как Westinghouse принадлежит частному фонду, а законодательство США прямого кредитования частных компаний не предусматривает. Максимум на что может рассчитывать компания - это государственные гарантии. С учетом того, что последний построенный реактор АР 1000 состоялся до банкротства, при предыдущих владельцах Westinghouse в 2019 году и заканчивался сейчас уже в Китае специалистами КНР - кто этим будет заниматься, сколько лет это может занять - совершенно сложно сказать", - прокомментировал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.

Также он отметил, что реализация проекта в Украине выгодна, в первую очередь, самой Westinghouse, в том числе, для загрузки мощностей по производству топлива для реакторов.

"Westinghouse хочет зайти в "Энергоатом". Сначала под нее отдали поставки ядерного топлива, фактически под нее же делают хранилище ядерных отходов. Потом она наверняка захочет принимать участие в выведении блоков из эксплуатации. Это даже если не брать во внимание строительство новых блоков. Следующим этапом на повестке дня может встать приватизация. Понятно, что не всего "Энергоатома", но, как минимум, части объектов. Разговоры о приватизации атомных активов идут уже давно. Поэтому корпоратизацию "Энергоатома" с выделением отдельных кластеров можно рассматривать как подготовительный этап к приватизации", — считает Корольчук.

"Но даже в случае приватизации - где гарантии, что будут строиться новые блоки. Не случится ли так, что новый собственник по максимуму использует имеющийся ресурс, а потом МАГАТЭ все это попросту прикроет. Да и непоянтно, сколько будет стоить этот стратегический актив, если его просто эксплуатировать на износ. Есть угроза, что Украина вообще может потерять атомную генерацию", - считает Корольчук.

"Чтобы что-то приватизировать, нужно вначале что-то построить. И очень бы не хотелось, чтобы в Украине строились "частные" атомные энергоблоки. Но если не частные - то за чьи деньги? У "Энергоатома" их нет. В теории он мог бы их заработать, продавая электроэнергию в Европу после синхронизации энергосистем, но на это потребуется немало времени", - говорит Рябцев.

Впрочем, по словам Корольчука, не исключено, что нынешний меморандум - всего лишь попытка легитимизировать выделение $3 млрд на атомные блоки из госбюджета - чтобы МВФ и другие международные кредиторы "не возмущались". А как они будут освоены на "Энергоатоме" - вопрос десятый. Понятно, что этих денег на хватит даже на строительство одного энергоблока, но зато можно проводить бесконечные "консультации", вести работу над проектами и прочее. С учетом того, что "Энергоатом" сейчас - под плотным контролем окружения президента (его "курирует" Шефир) возможностей для построения денежных схем - более чем достаточно.

Тариф - 15 гривен?

Атомная генерация сейчас обеспечивает производство более 50% всей электроэнергии в стране. Причем, в свете зеленого курса, на который подписалась Украина, ее роль даже возрастает, так как придется что-то решать с грязными угольными ТЭС - модернизировать и переводить их на газ. Только на модернизацию блоков угольных ТЭС может понадобится более 5 млрд евро. При этом возникает еще один вопрос - газовая зависимость. Тем более, непонятно, что будет с ценами на газ, к примеру, сейчас котировки на европейских биржах бьют рекорды, поднявшись до 620 долларов за тысячу кубов.

В тоже время атомная электроэнергия - самая дешевая. Ее себестоимость - 90 копеек за киловатт, тогда как на ТЭС - 1,6-2 гривны за киловатт. Именно за счет атомной генерации обеспечивается дешевый тариф для населения.

Но сроки эксплуатации по большинству блоков - уже на исходе. "До 2040 года все их нужно будет вывести из эксплуатации. Поэтому сам вопрос - строительства новых блоков - крайне важен, и поднимать его однозначно стоит", - уверен Корольчук.

Впрочем, если вариант обновления атомной генерации через Westinghouse не сработает, а других в разработке не будет, может оказаться так, что Украина вообще останется без атомных станций - их попросту остановят.

"Тогда единственный для нас вариант — строительство малых газовых ТЭС на 300-500 или тысячу мегаватт. Но один такой проект обойдется от 2 до 4 млрд долларов, а по ценнику на электроэнергию будет огромный рывок - примерно до 15 гривен за киловатт", - подытожил Корольчук.