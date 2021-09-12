В субботу, 11 сентября, на Запорожской атомной электростанции отключили от энергосистемы пятый энергоблок, чтобы провести работы по замене трансформатора тока. Их удалось завершить за день, хотя планировалось отвести на них почти двое суток.

Об этом сообщает пресс-центр АЭС.

Энергоблок был отключен от системы в 11:08, после чего сотрудники станции приступили к замене трансформатора тока. Пресс-служба передавала, что работы продлятся до 23:00 12 сентября.

Однако уже около 22:00 субботу на АЭС сообщили, что трансформатор успешно заменен.

"11 сентября 2021 в 21 часов 58 минут после завершения работ по замене трансформатора тока энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме", - говорится на сайте станции.

На АЭС добавили, что ремонтные работы сейчас идут на двух энергоблоках.

"На энергоблоке №2 идут 11-е сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №4 – 21-е сутки планового среднего ремонта", - говорится в тексте.

При этом радиационный фон на Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует норме и находится на уровне 8-12 микрорентген в час.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце июня в Ровенской области произошло аварийное отключение четвертого энергоблока атомной электростанции.

Мы также рассказывали, что "Энергоатом" договорился с американцами о постройке пяти новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС за $30 миллиардов.