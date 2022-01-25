Сегодня, 25 января, на Хмельницкой атомной электростанции произошло отключение энергоблока №1 по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Об этом сообщает пресс-служба ХАЭС.

Указано, что блок был отключен, но нарушения границ и условий безопасной эксплуатации не произошло. При этом радиационных изменений, последствий безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды тоже нет.

"Создана комиссия по расследованию причин этого события. Предназначены меры предосторожности для минимизации последствий происшествия. Предварительная оценка этого события по шкале INES – уровень "0", то есть событие несущественно для безопасности", - сказано в сообщении.

Второй энергоблок ХАЭС работает на уровне мощности 640 МВт.

Напомним, в охранной зоне Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок. Это могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера.

Также сообщалось, что летом прошлого года после длительного ремонта на Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме первый блок.