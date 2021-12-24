В Государственном бюро расследований проводят следственные действия в отношении предпринимателей, которые незаконно добывали песок вблизи Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, незаконное использование недрами государственного значения могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера.

По версии следствия, к незаконной добыче песка причастны чиновники двух частных компаний, занимающихся строительством Хмельницкой АЭС, а также правоохранители Хмельницкой области, которые могли прикрывать преступление.

Месторождение находится в санитарно-защитной и охранной зонах водоема-охладителя АЭС.

По предварительной оценке, незаконная добыча песка нанесла государству ущерб на сумму 78 млн гривен.

Кроме того, противоправная деятельность создавала предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера. Следователи ГБР провели 22 декабря обыски на месторождении и изъяли записи с данными "черной бухгалтерии", проектную документацию по освоению месторождения и ряд других документов.

Дело классифицируют предварительно по четырем уголовным статьям: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, злоупотребление полномочиями, предоставление неправомерной выгоды, незаконную добычу полезных ископаемых. Максимальный срок наказания составляет 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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