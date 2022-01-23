На японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла утечка хладагента, который использовали для замораживания почвы вокруг реактора.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на оператора АЭС - компанию "Токио Дэнреку".

Ледяной барьер должен был не допустить попадания подземных вод в здание реактора, которые пострадали из-за землетрясения и цунами в 2011 году.

Электроэнергетическая компания "Токио Дэнреку" использовала для этого раствор хлорида кальция. Жидкий хладагент хранился при температуре -30 градусов по Цельсию в четырех цистернах.

По информации компании, 16 января уровни жидкости в двух цистернах упали. Работники обнаружили лужи вблизи стены и подсчитали, что объем утечки составил приблизительно 4 тонны.

Компания также отмечает, что могли быть частично повреждены трубы, по которым циркулировала жидкость. Как пишет NHK, компания обещает определить поврежденный участок и провести ремонт в кратчайшие сроки.

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