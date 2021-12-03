Под Винницей спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ДТП, в результате которого перевернулась автоцистерна с 19 тоннами амиака. ЧП произошло в пятницу, 3 декабря, в 6:23 на Черкасском шоссе (автодорога М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино). Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В 9:40 спасатели приступил к откачке аммиака из цистерны. Сейчас на месте происшествия работает 31 спасатель и 9 единиц спецтехники.

Напомним, под Винницей подобная авария случается уже второй раз за текущую неделю. 29 ноября, химическая авария произошла возле города Немиров на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим", где из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.

А накануне в Одессе на открытой территории государственного предприятия "Южвойскстрой" также произошла химическая авария - там потеряла герметичность емкость с остатками жидкого хлора.

Ранее "Страна" писала о том, что на ТЭС в Ивано-Франковской области произошел выброс аммиака, пострадали люди.

Также мы сообщали, что под Сумами произошел мощный выброс токсичного аммиака из цистерны.