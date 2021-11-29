Вчера вечером, 28 ноября, в Ивано-Франковской области на Бурштынской тепловой электростанции произошел взрыв, в результате которого пострадали работники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"28 ноября в 22:12 спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о произошедшем взрыве на БуТЭС", - сказано в сообщении.

Оказалось, что на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.

В результате инцидента два работника получили ожоги и были госпитализированы. Всего пострадали 5 человек. Седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него ввели в работу четвертый энергоблок.

Сейчас на ТЭС работает семь энергоблоков и на работу станции инцидент не повлиял.

Напомним, по данным "Укрэнерго" на середину ноября в Украине из-за нехватки угля простаивало 60% мощностей ТЭС "Центрэнерго".

Также сообщалось, что 11 ноября Украина активировала 100 МВт аварийной помощи от Словакии из-за свищей в котлах на Бурштынской ТЭС.