В понедельник, 29 ноября, возле города Немиров в Винницкой области, на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим", произошла химическая авария - из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в 09:05. По состоянию на 11:00 подразделения ГСЧС продолжали проводить осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделения радиационной, химической и биологической защиты устанавливали причины утечки.

"От ГСЧС привлечены 25 человек и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Напомним, в октябре в Сумской области неподалеку от поселка городского типа Степановка произошел выброс аммиака.

Также сообщалось, что вчера, 28 ноября, на ТЭС в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Оказалось, что на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла. В результате ЧП пострадали пять человек.